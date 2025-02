Frau wird bei Unfall in Celle schwer verletzt

Celle - Bei einem Unfall in Celle ist mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Eine 26 Jahre alte Frau habe beim Abbiegen den Verkehr nicht ausreichend beachtet, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Ein dahinter fahrendes Auto konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Fahrerseite des abbiegenden Autos. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben.

Die 26-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Der andere Wagen entfernte sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort, wurde etwas später verlassen aufgefunden. Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 12.000 Euro geschätzt.