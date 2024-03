Uplengen - Eine 68 Jahre alte Fußgängerin ist im Landkreis Leer von einem Auto angefahren worden und gestorben. Die Frau hatte am Montagmorgen in Uplengen eine Straße überquert, als sie von dem Wagen getroffen wurde, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Leer und Emden sagte. Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. Die Fußgängerin verstarb am Ort des Geschehens. Das Auto fuhr ein 42 Jahre alter Mann.