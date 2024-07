Eine Frau gerät in Brandenburg an der Havel unter ein Müllauto und stirbt. Wie es dazu kommen konnte, ermittelt die Polizei.

Brandenburg an der Havel - Eine Frau ist in Brandenburg an der Havel von einem Müllauto überrollt worden und gestorben. Aus bisher unbekannten Ursachen wurde sie im Stadtteil Neustadt erfasst, geriet unter das Fahrzeug und wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zu Alter und Unfallgeschehen gab es zunächst nicht. Die Zufahrt zum Unfallort war kurzzeitig gesperrt. Weitere Ermittlungen wurden laut Polizei eingeleitet.