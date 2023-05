Berlin - Ein Mann hat mehrere Frauen an einer Badestelle in Berlin-Müggelheim homofeindlich beleidigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schimpfte er am Sonntag lautstark über Homosexualität als sich drei Frauen im Alter von 26 und 28 Jahren an der Badestelle An der Krampenburg aufhielten. Ein Zeuge und eine der Frauen hätten ihn aufgefordert, dies sein zu lassen. Daraufhin habe der Mann die Frauen homophob beleidigt, hieß es von der Polizei.

Bevor hinzugerufene Polizisten vor Ort gewesen seien, sei der Mann mit seinen Kleinkindern weggegangen. Die Frauen erstatteten Strafanzeige wegen Beleidigung. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittele, hieß es von der Polizei.