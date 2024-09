In Berlin und Leipzig wird er von Frauen in ihren Wohnungen aufgenommen. Sie gehen von einer Beziehung aus. Er aber soll es darauf angelegt haben, die Damen auszunehmen. Um sieben Taten geht es nun.

Berlin - Ein 66 Jahre alter mutmaßlicher Liebesschwindler steht ab Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Der Mann soll laut Ermittlungen zwischen Mai 2019 und August 2021 vier Frauen, mit denen er liiert gewesen sei, bestohlen und betrogen haben. Von sieben Fällen gehe die Anklage aus. Zu den Taten sei es jeweils in den Wohnungen der Betroffenen in Berlin und Leipzig gekommen. So habe sich der Mann unter Vortäuschung einer Rückzahlungsbereitschaft ein Darlehen in Höhe von 15.000 Euro erschwindelt. Einer anderen Frau habe er 20.000 Euro gestohlen. Insgesamt habe der 66-Jährige Wertgegenstände und Bargeld im Wert von rund 54.000 Euro erbeutet. Vier Prozesstage sind bislang terminiert.