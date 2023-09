Halle - Im vergangenen Jahr haben Frauen in Sachsen-Anhalt rund 60 Euro mehr Rente pro Monat erhalten als Männer. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, erhielten Frauen im Schnitt 1597 Euro Rente pro Monat, Männer dagegen 1537 Euro. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr den Angaben zufolge rund 11,9 Milliarden Euro an Rentenleistungen gezahlt.

Insgesamt ging die Zahl der Rentenempfänger im Vergleich zum Jahr 2021 um mehr als zwölf Prozent zurück. Nach Angaben des Landesamtes bekamen 2022 mehr als 628.700 Rentnerinnen und Rentner ab 65 Jahren Geld.