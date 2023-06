Geisa - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Wartburgkreis sind am Donnerstag drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 72 Jahre alte Frau sei aus bislang unbekannter Ursache auf der Bundesstraße zwischen Geisa und Buttlar in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau und die 52 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens sowie deren 24-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall eingeklemmt. Die Feuerwehr barg sie aus den Unfallautos. Die Frauen kamen anschließend ins Krankenhaus.