In den Stadträten und Kreistagen in Niedersachsen sind Frauen eher die Ausnahme. Ein Mentoring-Programm soll nun helfen, das zu ändern.

Frauen soll Einstieg in Kommunalpolitik erleichtert werden

Hannover - Mehr Frauen in Niedersachsens Kommunalpolitik - das ist das Ziel des Mentoring-Programms „Frau.Macht.Demokratie“. Rund 290 angehende Politikerinnen starten dabei heute in Hannover in die erste Projektphase.

Eine der Teilnehmerinnen ist die 65 Jahre alte Rentnerin Inka Behnsen aus Springe (Region Hannover). Sie sagt, sie sei mit dem Rentnerdasein nicht klargekommen: „Das wollte ich Sinn bringend füllen - für mich und eben aber auch für andere Menschen.“

Bisher habe sie der „unterirdische“ Ton im Ortsrat abgehalten, sich stärker zu engagieren, sagte Behnsen. Das könne sich durch das Mentoring-Programm ändern. Der Landtagsabgeordnete Brian Baatzsch (SPD) wird sie bei ihren ersten Schritten in der Politik unterstützen.

Land fördert Projekt mit 222.000 Euro

Das Mentoring findet bereits zum siebten Mal statt. Organisiert wird es vom Gleichstellungsministerium sowie der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, einem eingetragenen Verein. Ziel sei es, mehr Frauen aller Parteien für die Kommunalpolitik zu gewinnen, „die dann natürlich auch kandidieren und hoffentlich in die Gremien einziehen“, sagte die Leiterin der Vernetzungsstelle, Silke Gardlo. Die nächsten Kommunalwahlen finden 2026 statt.

Das Land fördert das einjährige Projekt nach Angaben des Ministeriums mit 222.000 Euro. Nach dem Auftakt soll es drei Rahmen- sowie eine Abschlussveranstaltung geben. Auch lokale Stammtische sind geplant.