Berlin - Zwei Frauen sind in Berlin-Kreuzberg von mehreren Männern homofeindlich beleidigt, geschlagen und getreten worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag berichtete, waren die Frauen im Alter zwischen 27 und 31 Jahren am Donnerstagabend die Reichenberger Straße entlang gelaufen. Demzufolge wurden sie zunächst von einer Männergruppe homofeindlich beleidigt. Zwei der vier Männer sollen die Frauen dann zu Boden gebracht und dort auf sie eingeschlagen und eingetreten haben. Im Anschluss seien die Beschuldigten unerkannt geflüchtet.

Die beiden Frauen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des LKA hat mit den Ermittlungen begonnen.