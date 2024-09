Berlin - Die Fußball-Frauen von RB Leipzig sind bei Zweitligist Union Berlin überraschend in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. In einer umkämpften Partie verlor der Bundesligist vom neuen Trainer Jonas Stephan im Stadion An der Alten Försterei 0:1 (0:1) und verpasste das Achtelfinale. Bei den Männern beharken sich die Clubs und Fanlager immer wieder. Auch bei den Frauen gibt es deswegen eine Rivalität.

Die Sächsinnen hatten in der ersten Halbzeit mehrere gute Chancen. Lydia Andrade (6. Minute) und Marleen Schimmer (45.+2) vergaben aus besten Positionen. Besser machten es die Eisernen Ladies. Ein Kopfball von Eleni Markou landete am Innenpfosten. Dina Orschmann konnte problemlos abstauben (40.).

RB ohne gute Chancen in Halbzeit zwei

Das Berliner Team von Trainerin Ailien Poese machte den Gästen das Leben bei Temperaturen über 30 Grad auch nach der Pause mit starkem Zweikampfverhalten schwer. RB kam nicht mehr zu einer klaren Gelegenheit.

RB hatte sein Auftaktspiel in der Bundesliga gewonnen. Für Union stehen in Liga zwei bisher zwei Remis zu Buche. Trotzdem zählt das Team zu den Kandidaten für den Aufstieg.