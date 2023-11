Berlin - Auf einer Baustelle hinter dem Roten Rathaus in Berlin ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Tote soll nach ersten Erkenntnissen zum Obdachlosenmilieu gehört haben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sie wurde am Montagvormittag im Baustellenbereich gefunden. Zunächst habe es keine Hinweise auf ein sogenanntes Fremdverschulden gegeben, also darauf, dass sie getötet wurde. Die Polizei leitet wegen der unbekannten Todesursache aber ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein, dazu soll die Leiche auch obduziert werden. Die Zeitung „B.Z.“ hatte berichtet.