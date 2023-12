Frauenleiche in Fass entdeckt: Zeugen gesucht

Düsseldorf/Hannover - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Fass auf einem Düsseldorfer Balkon sucht die Polizei im Raum Hannover nach möglichen Zeugen. Der 58 Jahre alte verdächtige Wohnungsinhaber habe unter anderem Bezüge zur Region Hannover, daher sei die Bevölkerung um Hilfe bei der Fahndung gebeten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zuvor war schon von Kontakten des Mannes zum Landkreis Schaumburg die Rede. Gegen den 58-Jährigen liegt den Angaben zufolge ein Untersuchungshaftbefehl vor, sein Aufenthaltsort war zunächst unbekannt.

Die tote Frau, eine 36 Jahre alte Bulgarin, war am 5. Dezember bei einem Routineeinsatz der Polizei wegen Hausfriedensbruchs in dem Mehrfamilienhaus entdeckt worden - in einer verschlossenen Tonne auf dem Balkon des Verdächtigen. Gesucht wird der 58-Jährige wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts.