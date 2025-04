Mal wird eine Institution geehrt, mal eine Persönlichkeit. In diesem Jahr würdigt das Berliner Abgeordnetenhaus einen Verein aus Reinickendorf für sein Engagement.

In diesem Jahr würdigt das Abgeordnetenhaus ein Frauenzentrum aus Reinickendorf. (Archivbild)

Berlin - Die Louise-Schroeder-Medaille des Berliner Abgeordnetenhauses geht in diesem Jahr an den Verein Flotte Lotte. Mit der Auszeichnung werden die Verdienste und das Engagement des Vereins für Gleichstellung und Chancengerechtigkeit von Frauen gewürdigt, hieß es in einer Mitteilung der Parlamentsverwaltung.

Das Frauenzentrum in Berlin-Reinickendorf wurde 1985 gegründet und unterstützt Frauen in privaten oder beruflichen Krisensituationen mit verschiedenen Bildungs- und Begegnungsangeboten. Für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, bietet der Verein Schutz und einen anonymen Zufluchtsort.

Louise Schroeder engagierte sich für Gleichberechtigung

Die Louise-Schroeder-Medaille wird vom Abgeordnetenhaus jährlich an eine Persönlichkeit oder eine Institution verliehen, die dem politischen und persönlichen Vermächtnis Louise Schroeders in hervorragender Weise Rechnung trägt. Die SPD-Politikerin setzte sich für die Gleichstellung von Frauen ein. Ihre politische Karriere begann sie 1919 als Parlamentarierin, von Mai 1947 bis Dezember 1948 war sie Oberbürgermeisterin von Berlin.