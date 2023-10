Wilhelmshaven - Die deutsche Fregatte „Baden-Württemberg“ läuft heute (10.00 Uhr) vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven zu einem UN-Einsatz vor der Küste des Libanons aus. Es ist der erste Einsatz überhaupt für das 2019 in Dienst gestellte Kriegsschiff des neuen Fregatten-Typs F125, wie das Marinekommando in Wilhelmshaven mitteilte. Die Fregatte soll bei der UN-Beobachtermission Unifil im Seegebiet vor dem Libanon helfen, Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel verhindern.

Im Rahmen der UN-Mission wird auch das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon überwacht, wo es nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ebenfalls zu Gefechten kam.

Die „Baden-Württemberg“ ist eine von vier neuen Fregatten der Marine, die zuletzt eine ältere Fregatten-Klasse ersetzten. Die neuen Fregatten sind hochautomatisiert. Zu der Besatzung zählen rund 120 Soldatinnen und Soldaten.