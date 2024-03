Wilhelmshaven - Die deutsche Fregatte „Brandenburg“ läuft am Donnerstag (10.00 Uhr) vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven zu einem UN-Einsatz vor der Küste des Libanons aus. In den kommenden Monaten sollen die rund 200 Soldatinnen und Soldaten an Bord bei der UN-Mission Unifil im Seegebiet vor dem Libanon helfen, Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel verhindern, wie die Marine mitteilte. Die „Brandenburg“ soll die Fregatte „Baden-Württemberg“ ablösen, die zuvor an dem Einsatz beteiligt war.

Im Rahmen der UN-Mission wird auch das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon überwacht, wo es nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober immer wieder zu gewaltsamen Zwischenfällen mit Toten auf beiden Seiten kam.