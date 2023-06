Berlin - In den Berliner Freibädern werden für die laufende Sommersaison noch Rettungsschwimmer gesucht. Sie sollen das bereits vorhandene Personal unterstützen, teilten die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Freitag mit. Interessenten können ihre Fähigkeiten bei einem Vorschwimmen am 14. Juni im Sommerbad Humboldthain und am 20. Juni im Bad in Pankow präsentieren. Dazu müssen sie eine kombinierte Rettungsübung absolvieren, bei der eine Rettungspuppe aus dem Wasser geholt und eine Wiederbelebung gezeigt wird.

Auch Bewerberinnen und Bewerber ohne Rettungsschwimmer-Ausbildung seien gerngesehen. Gutes Schwimmen sei Voraussetzung für eine einwöchige Ausbildung als Rettungsschwimmer. Einen Überblick über die Anforderungen und die Ausbildung gibt es auf der Internetseite der Bäder-Betriebe.