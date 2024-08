Sommerliche Temperaturen locken weiter in die Freibäder Sachsen-Anhalts. In einigen Freibädern wird die Badesaison sogar noch etwas verlängert.

Abkühlung bis in den September: Einige Freibäder in Sachsen-Anhalt verlängern die Badesaison. (Archivbild)

Magdeburg - Einige Freibäder in Sachsen-Anhalt verlängern wegen des Sommerwetters die Badesaison. Die Stadt Weißenfels teilte mit, dass die Saison bis zum 15. September verlängert werde. Grund seien die guten Wetterprognosen mit spätsommerlichen Temperaturen um die 25 Grad Celsius. Normalerweise ist das Freibad in Weißenfels bis Ende August geöffnet. Auch das Freibad in Salzwedel verlängert die Saison nach Angaben eines Stadtsprechers um zwei Wochen. Hauptgrund dort seien Bauarbeiten im Hallenbad. Die guten Wetteraussichten seien für das Freibad jetzt aber ein Bonus.

Viele Freibäder in Sachsen-Anhalt hatten ohnehin Öffnungszeiten bis Ende September geplant, darunter auch das Freibad in Freyburg, wie der dortige Fremdenverkehrsverein mitteilte. Einige andere Freibäder halten an den Schließzeiten zu Ende August fest. So endet etwa am Neustädter See in Magdeburg und im Nordbad in Halle die Badesaison zum 1. September.