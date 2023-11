Freie-Wähler-Chef will Abgeordneten in Fraktion halten

Blick in den Brandenburger Landtag in Potsdam.

Potsdam - Der Fraktionschef von BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag, Péter Vida, hofft trotz des angekündigten Rückzugs von Philip Zeschmann auf den Verbleib des Abgeordneten in der Fraktion. Derzeit liefen Gespräche mit Zeschmann, teilte Vida am Montag mit. „Ich setze darauf, dass die Gespräche erfolgreich sind“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zeschmann hatte am Montag überraschend angekündigt, die Fraktion und laut Vida auch den Verband von BVB/Freie Wähler in Brandenburg zu verlassen. Der Landes- und Fraktionschef verwies darauf, dass eine Landtagsfraktion auch mit vier Mitgliedern möglich sei. Bisher waren es fünf Mitglieder.