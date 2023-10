Potsdam - Knapp vier Wochen vor Beginn der neuen Session unternimmt die Fraktion BVB/Freie Wähler einen neuen Anlauf im Brandenburger Landtag, damit die mehr als 100 Karnevalsvereine im Land von der Landesregierung staatliche Unterstützung bekommen. In einem Antrag für die Plenarsitzung am Mittwoch fordern die Freien Wähler, dass die Landesregierung dem Brandenburger Karnevalsverband jährlich 200.000 Euro zur Verfügung stellen soll. Mit diesem Fördertopf solle jeder Verein unter bestimmten Voraussetzungen mit maximal 1500 Euro unterstützt werden.

Zudem soll die Landesregierung den Verband dabei beraten, wie der Karneval in Brandenburg in die bundesweite Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden könne, sagte der Landtagsabgeordnete Matthias Stefke am Dienstag bei der Vorstellung des Antrags.

Die Karnevalisten arbeiteten rein ehrenamtlich und zahlten häufig aus eigener Tasche drauf, sagte Stefke zur Begründung des Antrags. Dabei leisteten die Vereine neben den Veranstaltungen auch eine engagierte Jugendarbeit. Die Landesregierung habe den Vereinen nach eigener Auskunft in den vergangenen dreieinhalb Jahren jedoch nur 27 000 Euro zur Verfügung gestellt, davon den Großteil aus Lottomitteln. „Das ist viel zu wenig“, sagte Stefke.

Die Vereine hatten ihre prekäre finanzielle Situation nach der Corona-Pandemie und wegen der hohen Inflation in einer Anhörung im Kulturausschuss des Landtags geschildert. Dort hatte die Mehrheit der rot-schwarz-grünen Koalition eine feste staatliche Förderung der Karnevalisten aber bereits abgelehnt.