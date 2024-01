Die Formulierung „Bürger:innen“ ist in einem Beitrag auf einer Website zu sehen.

Potsdam - Die Wählervereinigung BVB/Freie Wähler im brandenburgischen Landtag hat sich für ein Verbot von Gender-Schreibweisen ausgesprochen. In Schulen, Hochschulen und öffentlichen Verwaltungen solle die Verwendung von Sonderzeichen wie Gender-Stern oder Binnen-I untersagt werden, sagte der Sprecher der Landtagsgruppe von BVB/Freie Wähler, Péter Vida, am Dienstag in Potsdam. Gendern erweise sich „als akademisches Elitenprojekt“, das die deutsche Sprache noch komplizierter mache.

Die BVB/Freie Wähler-Gruppe will dazu in dieser Woche einen Antrag in den Landtag einbringen. Die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen lehnen die Initiative für neue Regelungen gegen Gender-Schreibweisen ab.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann kritisierte jedoch das Vorgehen an Hochschulen in Brandenburg. Er sagte, es gebe ein Landesgleichstellungsgesetz, das Behörden verpflichte, auf die Verwendung von männlichen und weiblichen Formen zu achten. Sonderformen seien nicht vorgesehen. Hochschulen seien mit Verweis auf die Freiheit der Wissenschaft davon aber ausgenommen. Redmann kritisierte, es gebe einzelne Dozenten, die ihren Studierenden Gender-Schreibweisen vorgäben und Verstöße in Arbeiten mit Punktabzug sanktionierten. Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) solle stärker gegen ein solches Vorgehen aktiv werden, forderte der CDU-Politiker.