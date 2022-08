Freigabe von Bundesstraße 83 im Kreis Holzminden steht bevor

Hannover - Nach jahrelanger Sperrung wird die Bundesstraße 83 im Landkreis Holzminden wieder freigegeben. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale von Sonntag wird die Baustelle am Montag (29. August) um 12.00 Uhr mittags aufgehoben. Wegen der Absicherung eines Steilhangs waren wenige Kilometer zwischen den Ortschaften Brevörde und Pegestorf seit Jahren gesperrt gewesen, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (LSV) mitteilte. Sie hatte am vergangenen Montag eine Öffnung der Straße für diesen Sonntag angekündigt.

Unter anderem wurden auf 1,5 Kilometern Länge Netze und Fangzäune an den steilen, teilweise 70 Meter hohen Felswänden montiert. Autofahrer mussten lange Umwege in Kauf nehmen. Nach der Freigabe wird auf der Strecke zunächst Tempo 50 gelten. Wegen Lieferproblemen in folge des russischen Kriegs in der Ukraine konnten noch fehlende Leitplanken bisher nicht aufgebaut werden.