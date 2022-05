Freitag, der 13. - Unglückstag oder Aberglaube? Was macht das Datum so besonders?

Freitag, der 13. gilt allgemein als Unglückstag. Doch stimmt das? Und woran liegt es, dass der Tag in manchen Jahren öfter vorkommt - und in anderen nicht?

Halle (Saale)/DUR/acs - Diesen Freitag ist es wieder so weit: Freitag, der 13. Für viele gilt der Tag als schlechtes Omen oder sogar als Unglückstag. Warum ist das eigentlich so? Und warum fällt der 13. in diesem Jahr nur einmal auf einen Freitag, in anderen Jahren jedoch öfter?

Freitag der 13. - Ursprung des Aberglaubens

Das schlechte Omen vom Freitag, den 13. stammt aus der Bibel: Nach christlicher Überlieferung wurde Jesus Christus an einem Freitag ans Kreuz geschlagen, nachdem ihn am Vorabend Judas - der 13. Teilnehmer des Abendmahls - verraten hatte.

Auch in der nordischen Mythologie gilt die Zahl 13 als schlechtes Omen: Nachdem Gott Loki als 13. in Walhalla auftaucht, stirbt Baldur, der Gott der Schönheit. Über die Erde legte sich daraufhin Dunkelheit, so die Mythologie.

Viele Menschen glauben an die Unglückszahl 13, sodass sich sogar Hotels und Airlines darauf einstellen. Hotels verzichten oft auf die Zimmernummer 13, in Hochhäusern wird die 13. Etage immer wieder zur 14. und in einigen Flugzeugen, beispielsweise bei Lufthansa, kommt nach der 12. Reihe gleich die 14. – Alles, um abergläubische Menschen nicht abzuschrecken.

Warum taucht Freitag, der 13., immer wieder auf?

Dass der 13. eines Monats häufig auf einen Freitag fällt, hat vor allem mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders zu tun. Der Papst entschied nämlich, dass auf Donnerstag, den 4. Oktober 1582, Freitag, der 15. Oktober, folgt. Seitdem ist die Häufigkeit der vermeintlichen Unglückstage gut zu erkennen.

Mindestes einmal im Jahr kommt ein Freitag, der 13. vor – höchstens jedoch drei Mal. In diesem Jahr ist Freitag, der 13. am 13. Mai 2022.

Freitag der 13. – Wirklich ein Unglückstag?

Entgegen dem Aberglauben passieren Unfälle am Freitag den 13. seltener. Die Zurich Versicherung hat zwar festgestellt, dass Freitage ganz besonders schadenreich seien, an einem Freitag den 13. gingen die Meldungen jedoch um 10 Prozent zurück.