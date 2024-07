Berlin - Weil sie ein fremdes Baby geschlagen und weitere Straftaten begangen haben soll, steht eine 59-Jährige vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt der Frau unter anderem gefährliche Körperverletzung und Diebstahl zur Last.

Mehrere der Vorfälle ereigneten sich laut Anklage im Berliner Hauptbahnhof. Dort habe die 59-Jährige „gezielt und kraftvoll“ mit der Hand auf den Kopf eines sechs Monate alten Säuglings geschlagen. Das Baby habe Schmerzen erlitten. Die Angeklagte wies zu Prozessbeginn die Vorwürfe aus fünf Anklagen zurück. „Das ist alles falsch“, sagte die Frau.

Der 59-Jährigen werden mutmaßliche Taten in der Zeit von März bis Ende November 2023 zur Last gelegt. Mehrfach habe sie in Läden gestohlen. Gegen Polizeibeamte, die sie nach einer Tat im Hauptbahnhof kontrollieren wollten, habe sie Widerstand geleistet. Am 22. November sei sie auf eine 21-jährige Mutter zugegangen, die auf einer Bank saß und ihrem Kind die Flasche geben wollte. Wortlos habe die 59-Jährige zu einem Schlag ausgeholt und sei weitergegangen. Ebenfalls im Bahnhofsgebäude soll die Angeklagte eine Frau, von der sie erfolglos eine Zigarette verlangt habe, mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben.

Unterbringung in der Psychiatrie kommt in Betracht

Die 59-Jährige wurde einen Tag nach dem Angriff auf das Baby festgenommen. Nach knapp sechs Monaten in Untersuchungshaft wurde sie dann vorläufig im sogenannten Maßregelvollzug untergebracht. Im Prozess geht es auch um die Frage, ob eine Unterbringung der Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen ist. Die Verhandlung wird am 31. Juli fortgesetzt.