Sonne und Wolken wechseln am Wochenende in Sachsen-Anhalt einander ab. Nachts wird es kalt.

Freundliches Wochenende in Sachsen-Anhalt - nachts frostig

Am Wochenende wechseln Wolken und Sonne einander ab. Nachts fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt und es bildet sich Nebel. (Symbolbild)

Magdeburg - Nach dem Regen und Sturm der vergangenen Tage wird das Wochenende in Sachsen-Anhalt ruhiger, freundlicher und kälter. Vor allem in den Nächten fallen die Temperaturen meist unter den Gefrierpunkt, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte.

Am Freitag bleibt es laut der Vorhersage bei bewölktem Himmel und Höchsttemperaturen zwischen vier und sechs Grad meist niederschlagsfrei. Im Harz werden maximal null bis vier Grad erwartet. Am Abend lockert der Himmel auf. In der Nacht werden bei minus einem bis minus vier Grad die Straßen glatt. Autofahrer müssen zudem stellenweise mit Nebel mit einer Sichtweite von weniger als 150 Metern rechnen.

Wolkig mit etwas Sonnenschein sowie maximal sechs Grad geht es der Prognose zufolge am Samstag weiter. In der Nacht werden es bis zu minus fünf Grad. Bei Nebel kann sich Reifglätte bilden. Es weht ein nur schwacher Wind. Nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder wechseln am Sonntag bei bis zu sechs Grad Wolken und Sonne einander ab. Im Harz werden bis zu drei Grad erwartet.