Berlin - Mehrere hundert Unterstützer der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future haben in Berlin gegen die Beschlüsse der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP demonstriert. Sie versammelten sich am Freitagnachmittag am Verkehrsministerium am Invalidenpark. Unter ihnen war auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die in einer Rede die Bundesregierung kritisierte. Die Demonstranten wollten eine Petition überreichen, die den Rücktritt von Minister Volker Wissing (FDP) fordert. Auch in weiteren Städten waren Proteste unter dem Motto „Klimaziele abschaffen? Nicht mit uns“ geplant.