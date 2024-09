In vielen Städten Deutschlands demonstrieren Menschen für den Klimaschutz. Auch in Niedersachsen und Bremen gehen die meist jungen Menschen auf der Straße.

Fridays for Future demonstriert in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen - In vielen Orten und Städten in Niedersachsen und Bremen haben hunderte Teilnehmer der Klimaschutzbewegung Fridays for Future demonstriert. In Hannover zogen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter dem Motto „Keinen Schritt zurück - jetzt gemeinsam Handeln“ durch die Stadt. Nach Angaben der Polizei waren etwa 1.000 Demonstranten unterwegs. Vier Kreuzungen wurden für die Demonstration mehrere Stunden lang gesperrt.

In Bremen nahmen laut Polizei rund 600 Menschen an der Klimademo teil. Angemeldet waren ursprünglich 1.000. Der Demonstrationszug startete am Marktplatz und ging anschließend über den Hauptbahnhof durch die Innenstadt. Die Polizei hatte Autofahrern geraten, diese zu umfahren.

Die Polizei in Osnabrück schätzte die Zahl der Demonstranten und Demonstrantinnen auf etwa 150. Weitere Klimastreiks waren für den Nachmittag unter anderem auch in Hameln und Braunschweig, aber auch in vielen anderen Städten in Deutschland geplant.