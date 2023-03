Magdeburg - Fridays for Future wird sich am kommenden Montag den angekündigten bundesweiten Warnstreiks anschließen. In Magdeburg wie in über 20 Städten bundesweit rufe die Organisation dazu auf, gemeinsam mit den streikenden Beschäftigten für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen sowie für eine Verkehrswende auf die Straße zu gehen, teilte Fridays for Future am Freitag mit. In Magdeburg sei für 8.30 Uhr eine gemeinsame Kundgebung vor der Verdi-Zentrale geplant.

„Unsere gemeinsamen Streiks am 3. März waren erst der Auftakt. Wir stehen weiterhin an der Seite der Beschäftigten bei Bus und Bahn und unterstützen ihre Forderungen nach besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen“, teilte eine FFF-Sprecherin. Ohne sie gebe es keine Verkehrswende. „Deshalb rufen wir alle dazu auf, Verständnis für die Streiks zu haben und die Beschäftigten ebenfalls zu unterstützen.“