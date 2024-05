Fridays for Future will für Klimaschutz protestieren

Berlin - Neun Tage vor der Europawahl will die Bewegung Fridays for Future am Freitag für Klimaschutz und Demokratie demonstrieren. In rund 100 Städten in Deutschland sollen Proteste stattfinden, wie die Organisation mitteilte. In 13 weiteren EU-Staaten sind bis zum 7. Juli Aktionen geplant.

Die Bewegung fordert den EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 sowie eine Verdopplung der Investitionen in erneuerbare Energien und klimaneutrale Industrien. Das neue EU-Parlament müsse sich klar für Klimaschutz und Demokratie entscheiden, sagte Frieda Egeling, Sprecherin von Fridays For Future Berlin in einer Mitteilung.

Größere Demonstrationen und Kundgebungen soll es unter anderem in Berlin vor dem Brandenburger Tor sowie in Hamburg und München geben. In Berlin sind 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. In Hamburg werden 15 000 und in München 8000 Demonstrierende erwartet. Mit den kommenden Protesten wollen die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten auf die Bedeutung der EU bei der Bewältigung der Klimakrise aufmerksam machen. In Deutschland findet die Europawahl am 9. Juni statt.