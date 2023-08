Friedhöfe in Erfurt wegen Sturmböenwarnungen geschlossen

Erfurt - Wegen stürmischen Wetters hat die Stadtverwaltung Erfurt angekündigt, Friedhöfe der Landeshauptstadt am Donnerstag geschlossen zu lassen. Die Sicherheit von Besucherinnen und Besuchern sowie von Mitarbeitenden habe höchste Priorität, hieß es in einer Mitteilung von Donnerstag. Äste und Baumkronen könnten ausbrechen und Menschen verletzten. Als Begründung verwies die Stadtverwaltung auf Warnungen vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Am Freitag sollen die Friedhöfe voraussichtlich wieder geöffnet werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in Thüringen noch bis zum Abend mit verbreiteten Sturmböen.