Bundeskanzler Merz reist zum dritten Mal nach Thüringen. Der Besuch ist Teil seiner Antrittstour durch alle Bundesländer bis Jahresende. Das sind die Stationen seines Besuchs im Freistaat.

Bundeskanzler Friedrich Merz war bereits zwei mal seit Amtsübernahme in Thüringen zu offiziellen Besuchen. Nun kommt er für einen Antrittsbesuch erneut in den Freistaat. (Archivbild)

Erfurt - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt am Dienstag für einen Antrittsbesuch erneut nach Thüringen. Geplant sind Stationen beim Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena (Ankunft 09.00 Uhr), in einer Werkstattschule in Jena Lobeda und in den Waldkliniken in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis).

Merz wird laut Terminplan an einer Sitzung des Kabinetts von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) teilnehmen. Voigt führt in Thüringen eine deutschlandweit einmalige Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD an, die im Parlament keine eigene Mehrheit hat.

Dritter Termin in Thüringen

Für Merz ist es der dritte offizielle Besuch in Thüringen seit seiner Amtsübernahme im Mai. Den ersten Termin im Freistaat hatte er bei der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz im September auf Schloss Ettersburg bei Weimar, im November besuchte er die Thüringer CDU-Fraktion, die ihr 35-jähriges Bestehen feierte.

Merz' Reise nach Thüringen ist Teil einer Reihe von Antrittsbesuchen in den 16 Bundesländern. Bis zum Jahresende will der Kanzler alle Länder besucht haben.