Der Kanzler ist derzeit auf Antrittsbesuch in Thüringen. In der Saalestadt Jena ist der Empfang nicht nur warm.

Jena - Rund 200 Menschen haben in Jena gegen den Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) demonstriert. Sie skandierten dabei unter anderem Sprüche wie „Bambule, Randale, Fritze in die Saale“. Laut Polizei verlief die Versammlung vor dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in der Saalestadt friedlich.

Merz ist derzeit auf Antrittsbesuch in Thüringen unterwegs. Auf dem Programm stehen noch der Besuch einer Werkstattschule in Jena Lobeda und der Waldkliniken in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis).