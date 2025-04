Frohburg - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Staatsstraße 11 bei Frohburg (Landkreis Leipzig) ist ein 67 Jahre alter Transporterfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer des Transporters am Samstagnachmittag an einer Abzweigung ein Auto, wollte nach links ausweichen, streifte das Auto und krachte daraufhin frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen.

Der Transporterfahrer sowie der 44 Jahre alte Lastwagenfahrer und dessen 57 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser. Der 67-Jährige erlag dort später seinen schweren Verletzungen. Die Staatsstraße war rund fünf Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 46.000 Euro.