Westoverledingen - Bei einer Frontalkollision auf der Bundesstraße 70 im Landkreis Leer ist ein 47 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Er starb noch an der Unfallstelle in Höhe der Ortschaft Breinermoor, wie die Polizei mitteilte. Die vier Männer, die im anderen Auto saßen, wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für rund drei Stunden gesperrt.

Der 47-Jährige war am Nachmittag in Fahrtrichtung Papenburg aus noch unbekannten Gründen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten, wie es hieß. Dort kollidierte sein Auto mit einem entgegenkommenden Pkw. Dessen 62 Jahre alter Fahrer wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Er war mit drei weiteren Männern unterwegs - 20, 27 und 40 Jahre alt, die ebenfalls in Krankenhäuser gebracht wurden.