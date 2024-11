Uedem - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Nordrhein-Westfalen ist ein Ehepaar aus Brandenburg schwer verletzt worden. Der Unfall wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge von einem 87 Jahre alten Autofahrer verursacht, der dabei starb. Er sei von seiner Spur abgekommen, teilte die Polizei in Kleve mit. Zunächst touchierte sein Wagen seitlich ein Gespann aus einem Klein-Lkw und einem Pkw-Transport-Anhänger, dann kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen.

In diesem Auto war das Ehepaar aus Brandenburg unterwegs. Die 53-jährige Frau saß am Steuer. Außer ihrem 60-jährigen Ehemann befand sich noch ein Ehepaar aus NRW im Auto: eine 66-Jährige und ihr 67-jähriger Mann. Beide Frauen wurden so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken verlegt werden mussten. Die beiden Männer wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 87 Jahre alte Autofahrer starb noch am Unfallort in Uedem im Kreis Kleve.