Niedere Börde - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße in der Gemeinde Niedere Börde sind zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge geriet das Fahrzeug einer 61-jährigen Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Wagen einer 74-Jährigen. Diese wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Die B71 war zeitweise voll gesperrt.