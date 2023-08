Greußen - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Auto sind in Greußen im Kyffhäuserkreis acht Personen verletzt worden, davon drei schwer. Ein 20-jähriger Transporterfahrer fuhr mit seinen fünf Insassen am Freitagabend auf der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Greußen, als er auf Höhe des Abzweigs Schilfa trotz einem sich näherndem Auto im Gegenverkehr überholte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der entgegenkommende Autofahrer versuchte noch, dem sich nähernden Transporter auszuweichen, trotzdem kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle sechs Insassen des Transporters sowie der Autofahrer und dessen Beifahrer kamen verletzt in Krankenhäuser.

An den beiden Fahrzeugen entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Feuerwehr ausgelaufenes Benzin von der Fahrbahn entfernen. Die B4 war für etwa zwei Stunde vollgesperrt. Den 20-jährigen Transporterfahrer erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.