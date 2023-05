Dessau-Roßlau - Bei einem Frontalzusammenstoß nach einem Hustenanfall sind nahe Dessau-Roßlau drei Menschen verletzt worden. Ein 68-Jähriger war am Samstag auf der Bundesstraße 187 in Richtung Roßlau unterwegs, als er stark husten musste und in einer Kurve mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort sei er mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dessen 57 Jahre alter Fahrer wurde dabei ebenso verletzt, wie die 59-jährige Beifahrerin und der Unfallverursacher. Beide Autos haben den Angaben zufolge nur noch Schrottwert. Den Schaden bezifferte die Polizei auf insgesamt etwa 15.000 Euro.