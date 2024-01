Frost in Berlin und Brandenburg - nachts bis minus 13 Grad

Berlin/Potsdam - Auf Frost und Sonnenschein können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Montag einstellen. Auch tagsüber ist mit Dauerfrost und Glätte zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bei schwachem Wind und klarem Himmel liegen die Temperaturen am Tag zwischen minus drei und minus sechs Grad. Nachts können sie dann auf bis zu minus 13 Grad sinken. Es bleibt klar und niederschlagsfrei.