Minusgrade, trübe Sicht und Glättegefahr: Die Menschen in Sachsen müssen weiterhin vorsichtig sein, wenn sie zu Fuß, mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs sind.

Dresden - Es herrscht weiterhin Glättegefahr nach Sachsen. Der Freitag wird neblig-trüb, zeitweise fällt Schnee, Schneegriesel oder lokal gefrierender Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Streckenweise bilde sich dabei Glätte auf Straßen und Gehwegen. Die Temperaturen erreichen maximal minus ein bis plus zwei Grad, im oberen Bergland um die minus drei Grad.

In der Nacht zum Samstag lockert es nur stellenweise auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis minus fünf Grad. Ähnlich geht es am Samstag weiter: Mit vielen Wolken sieht man nur stellenweise die Sonne im Freistaat. Die Höchstwerte liegen bei minus drei bis minus ein Grad, im Bergland minus sechs bis minus drei Grad.

Eiskalt wird auch die Nacht zum Sonntag mit Tiefstwerten von minus fünf bis minus neun Grad. Am Sonntag ist der Himmel wie an den Vortagen bedeckt, zeitweise gibt es Wolkenlücken. Dabei bleibt es kalt mit maximal minus vier bis plus ein Grad.