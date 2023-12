Dresden - Es bleibt am Sonntag winterlich in Sachsen: Neben Frost und örtlicher Glätte kann es bis zum Nachmittag leicht schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zu drei Zentimeter Neuschnee seien möglich, am Nordrand der Mittelgebirge sogar bis zu sechs Zentimeter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus drei und null Grad, im Bergland bei minus fünf bis minus ein Grad.

In der Nacht zum Montag fallen die Werte auf bis minus sieben Grad. Am Montag bleibt es voraussichtlich bewölkt und trocken, bei ähnlichen Temperaturen wie am Sonntag. Im oberen Bergland und in der Oberlausitz kann es Windböen geben. Am Dienstag kommt dann erneut etwas Schnee oder Regen herunter, bei etwas milderen minus ein bis drei Grad.

Glatte Straßen führten in den vergangenen Tagen immer wieder auch zu Unfällen. So ist beispielsweise in Zwickau eine 25 Jahre alte Autofahrerin am Samstagnachmittag von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt, wie es hieß. An ihrem Auto sei ein Totalschaden entstanden.

Die Autobahn 72 musste am Freitagabend voll gesperrt werden, nachdem ein 62-Jähriger wegen Glätte bei Reichenbach (Vogtlandkreis) von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke fuhr. Der Mann blieb unverletzt, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 55 000 Euro.