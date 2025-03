Klirrend kalte Nächte und frühlingshafte Tage: In Sachsen-Anhalt schwanken die Temperaturen derzeit stark.

Frost und Sonne in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt werden frostige Nächte und sonnige Tage erwartet. (Archivbild)

Magdeburg - Sachsen-Anhalt startet mit eisigen Temperaturen in den Tag. Am Morgen liegen die Tiefstwerte verbreitet zwischen minus vier und minus elf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber bleibt es sonnig und trocken, mit Höchstwerten von bis zu zehn Grad, im Harz bis zu sieben Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird es erneut frostig mit Tiefstwerten zwischen minus drei und minus neun Grad. Laut Angaben setzt sich tagsüber am Mittwoch das sonnige und trockene Wetter fort. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad, im Harz auf neun bis zwölf Grad. In den kommenden Tagen bleibt es freundlich und es wird allmählich milder.