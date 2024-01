Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auch am Mittwoch auf frostige Temperaturen einstellen. Mit Werten zwischen minus neun und minus 13 Grad startet der Tag, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch tagsüber hält der Dauerfrost weiter an. Die Höchsttemperaturen werden am frühen Nachmittag mit maximal minus ein Grad erreicht. Im Norden Brandenburgs sind von früh bis mittags Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter und Glätte möglich. Ab Mittag können sich die Menschen dann über Sonnenschein freuen. Im Verlauf der Nacht zum Donnerstag kann erneut Hochnebel aufziehen. Dabei sinken die Temperaturen wieder auf bis zu minus elf Grad.