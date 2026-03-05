Bei milden Frühlingstemperaturen haben die ersten Biker ihre Motorräder aus der Winterruhe geholt. Der Start in die Motorradsaison will gut vorbereitet sein.

Erfurt - Die Motorradsaison ist noch sehr jung – und schon sind in Thüringen schwere Biker-Unfälle zu verzeichnen. In diesem Jahr sind im Freistaat bereits drei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen getötet und drei weitere schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren 17 Motorrad- oder Mopedfahrer im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Überhöhte Geschwindigkeit und ungenügender Sicherheitsabstand seien die häufigsten Hauptunfallursachen, so die Polizei.

Nach Angaben der Dekra verunglücken Biker – bezogen auf den Fahrzeugbestand – doppelt so häufig wie Autofahrer. Das Risiko eines tödlichen Unfalls sei auf dem Motorrad viermal so hoch wie im Auto. Dem höchsten Unfallrisiko seien junge Biker unter 35 Jahren ausgesetzt, teilte der Leiter der Dekra-Niederlassung Erfurt, Mario Lindner, unter Berufung auf Unfallstatistiken mit.

Polizei und Kraftfahrzeugüberwachungsverein mahnen Biker angesichts der Risiken, die Saison ruhig angehen zu lassen und bei den ersten Touren auf einen defensiven Fahrstil zu setzen. Wichtig sei zudem eine sorgfältige technische Vorbereitung auf die Saison.

Maschinen saisonfest machen, Ausrüstung prüfen

Dazu gehörten die Kontrolle von Reifen, Beleuchtung, Bremsen, Kette, Flüssigkeiten und die geeignete Ausrüstung. Zu beachten seien auch unterschiedliche Straßenbedingungen. „Wo an einer Stelle die Sonne scheint, kann es nach der nächsten Kurve noch Frostbedingungen geben“, warnte die Polizei. Durch Schmutz und Splittreste auf der Fahrbahn bestehe im Frühjahr zudem erhöhte Rutschgefahr.

Nicht nur Motorradfahrer müssten sich wieder an das Fahren und an ihre Maschine gewöhnen, auch für Autofahrer ändere sich mit den Zweirädern die Verkehrslage. Die Polizei kündigte verstärkte Geschwindigkeitskontrollen für die nächsten Wochen an.

In Thüringen wurde zuletzt am vergangenen Sonntag eine 17-jährige Motorradfahrerin im Landkreis Gotha bei einem Zusammenstoß mit einem Auto getötet, wenige Tage zuvor war im Saale-Orla-Kreis ein 46-jähriger Kradfahrer ebenfalls bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen.