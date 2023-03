Frühere Eisenbahnbrücke in Weida gesperrt

Weida - Wegen akuter Einsturzgefahr ist am Dienstag eine Eisenbahnbrücke in Weida (Landkreis Greiz) gesperrt worden. Das Landesamt für Bau und Verkehr habe die Sperrung mit sofortiger Wirkung verfügt, teilte die Polizei mit. Das Bauwerk stehe unter Denkmalschutz, sagte ein Polizeisprecher. Es werde nicht mehr für den Zugverkehr genutzt. Wegen der Sperrung kam es in Weida zu Verkehrsbehinderungen. Eine Umleitung wurde eingerichtet.