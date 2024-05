Der Frühling 2024 war in Deutschland der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch in Niedersachsen und Bremen sind Rekordwerte erreicht worden.

Hannover/Bremen - Das Frühjahr 2024 ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Niedersachsen und Bremen viel zu nass und so warm wie nie zuvor gewesen. In Niedersachsen lag die Durchschnittstemperatur in den Monaten März bis Mai bei 11,3 Grad Celsius. Der Temperaturrekord liegt deutlich über dem langjährigen Mittelwert von 7,9 Grad, wie die DWD-Meteorologen am Freitag in ihrer Frühjahresbilanz mitteilten. In Bremen wurde mit einer Durchschnittstemperatur von 11,7 Grad ebenfalls ein Temperaturrekord ermittelt. Der langjährige Mittelwert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 liegt an der Weser bei 8,0 Grad.

„Schon der März war milder als je zuvor gewesen und nachdem sich der April als ziemlich nass erwies, dürfte der vergangene Mai der Drittwärmste sein“, teilte der Wetterdienst für Niedersachsen mit. Ähnlich war der Verlauf des Frühjahrs demnach auch in Bremen.

Im Mai war es in Bremen und Niedersachsen den Angaben zufolge zeitweise sommerlich warm, in den letzten Maitagen folgten dann oft Starkregen und Gewitter. Insgesamt war es von März bis Ende Mai viel zu nass. In Niedersachsen fielen in dieser Zeit im Schnitt 203 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, in Bremen waren es 212 Liter. Nach dem langjährigen Mittel der Jahre von 1961 bis 1990 wären Niederschlagsmengen von 168 Litern für Niedersachsen und 159 Litern für Bremen zu erwarten gewesen.

Deutschlandweit war das Frühjahr das wärmste seit Messbeginn im Jahr 1881. Der neue Temperaturrekord für ein Frühjahr lag mit durchschnittlich 10,8 Grad um 3,1 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung 1,9 Grad.