Am Wochenende kühlt es in Berlin und Brandenburg nach zuletzt warmen Frühlingstagen wieder etwas ab. Später kann es sogar regnen.

Frühling in Berlin und Brandenburg wird kühler

Der Frühling zeigt sich in Berlin und Brandenburg am Wochenende von seiner kühlen Seite. (Symbolbild)

Potsdam - Nach zuletzt frühlingshaften Temperaturen wird es in Berlin und Brandenburg am Wochenende wieder etwas kühler. Es kann sogar leicht regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte. Nach der Auflösung von zum Teil dichten Nebelfeldern wird der Freitag bei noch einmal 16 bis 19 Grad jedoch zumeist sonnig und trocken.

In der Nacht ziehen Wolken auf. Dennoch gibt es am Samstag auch heitere Abschnitte. Es werden aber nur noch 13 bis 15 Grad erreicht. Doch noch bleibt es trocken. Am Sonntag werden der Vorhersage zufolge noch maximal 13 Grad erwartet und es kann etwas regnen.