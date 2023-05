Frühling in Sachsen in voller Pracht

Leipzig - Mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen zeigt sich der Frühling in Sachsen am Wochenende in seiner vollen Pracht. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es bei einem Wechsel von Sonne und Wolken sowie maximal 16 bis 19 Grad am Freitag niederschlagsfrei. Im Bergland werden je nach Höhenlage 11 bis 16 Grad erwartet.

Am Samstagnachmittag ziehen bei 20 bis 23 Grad sowie 16 bis 20 Grad im Bergland Quellwolken auf. Gelegentliche Schauer können auch gewittrig ausfallen.

Auf 24 bis 28 Grad steigen der Vorhersage zufolge die Temperaturen am Sonntag. Im Bergland sollen es 17 bis 22 Grad werden. Zudem wird Sonnenschein vorhergesagt.