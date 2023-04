Bad Zwischenahn - Zum Start der Jubiläumssaison blühen im Park der Gärten im Ammerland so viele Frühlingsblüher wie seit der Landesgartenschau 2002 nicht mehr. „Der Park der Gärten ist jedes Jahr anders, aber in diesem Jahr zum 20. Jubiläum ganz besonders“, sagte der Geschäftsführer der Park-Gesellschaft, Christian Wandscher am Freitag. Statt der üblichen rund 40.000 Blumenzwiebeln seien im vergangenen Herbst und im Frühjahr für das Jubiläum mehr als 70.000 Zwiebeln gesetzt worden. Zum Auftakt der Parksaison an diesem Samstag säumen schon zahlreiche Osterglocken und Hyazinthen die Beete.

Die rund 140.000 Quadratmeter große Gartenanlage in Bad Zwischenahn entstand auf dem Gelände der ersten Landesgartenschau in Niedersachsen 2002. Sie steht seitdem Garten- und Naturfreunden offen.

Das Interesse am Gärtnern sei seitdem deutlich gewachsen und habe in der Corona-Pandemie noch einen Schub bekommen, sagte Wandscher. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 180.000 erwachsene Besucher in den Park. Die Anlage sei für viele ein Ort für Freizeit und Erholung in der Natur und biete zudem jede Menge Inspiration, sagte Wandscher.

Für neue Eindrücke und Gartentrends dient besonders Deutschlands größte Mustergartenanlage mit 44 Mustergärten. Zum Jubiläum sind dort zwei neue Mustergärten entstanden: ein Farngarten und ein Wildobstnaschgarten.

Zudem sind in den kommenden Monaten Dutzende Kulturveranstaltungen, Pflanzenmärkte und Themenangebote geplant. Erstmals gibt es Anfang Juni eine Themenwoche zum „klimafreundlichen Gärtnern“. Von Mitte August bis Mitte September sollen wieder tausende Lichtquellen den Park an Spätsommerabenden erhellen. Dieses Mal auch mit Videoprojektionen. Die Parksaison endet am 8. Oktober.