Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt dürfen sich über einen heiteren Freitag mit milden Temperaturen freuen. Am Morgen ist es zunächst vom Harz bis zur Weißen Elster noch etwas wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Die Wolken lockern sich dann im Tagesverlauf allmählich auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 17 und 22 Grad, im Harz zwischen 12 und 17 Grad. Auf dem Brocken kann es zeitweise zu Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern kommen.

In der Nacht zu Samstag bleibt es weitestgehend klar. Die Temperaturen sinken auf bis zu 4 Grad. Auch der Samstag startet nach Angaben des DWD zunächst freundlich. Am Samstagnachmittag sollen dann von Westen her Wolken aufziehen, die gegen Abend im Harzerumland für einzelne Schauer und örtliche Gewitter sorgen. Am Samstag bleibt es mild, die Temperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad, im Harz zwischen 11 und 8 Grad. In der Nacht zu Sonntag ziehen immer mehr Regenwolken auf, die für einen grauen und regnerischen Sonntag sorgen.