Frühlingshaftes Wochenende in Berlin und Brandenburg

Die Sonne scheint am Himmel.

Berlin/Potsdam - Ein frühlingshaftes Wochenendwetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, startet der Tag überwiegend wolkenlos. Über den Tag wird es nahezu durchgehend sonnig. Nur ein paar Quellwolken zeigen sich am Himmel, Regen wird jedoch nicht erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad. Nachts bleibt es klar und regenfrei. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 3 und 7 Grad ab.

Der Samstag beginnt erneut sonnig, ab dem späten Nachmittag ziehen im Westen Brandenburgs hohe Wolkenfelder auf. Es bleibt jedoch trocken bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht verdichten sich die Wolken und es treten vereinzelt Schauer auf. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad.

Am Sonntag scheint zunächst die Sonne, gegen Mittag wird es laut DWD bedeckt und es treten gebietsweise Schauer auf. Örtlich kommt es zu Gewitter - bei Höchstwerten zwischen 18 und 20 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es wechselnd bewölkt mit lokalen Schauern. Die Temperaturen fallen auf Werte um die 7 Grad.